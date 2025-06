Schianto, grave un 19enne

Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 19 anni, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a mezzanotte e un quarto di mercoledì notte all’incrocio tra via Emilia Ovest e via Delfini. Il giovane, che viaggiava in sella ad una moto Piaggio insieme ad un amico di 20 anni per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro una Fiat Panda. I mezzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia quando è avvenuto l’impatto ed ora la dinamica del grave schianto è affidata alla polizia locale, giunta subito sul posto.

Il conducente dell’auto, un uomo di età compresa tra i 60 e i 70 anni, è rimasto illeso nell’impatto ed è risultato negativo all’alcol test. I due amici invece, subito soccorsi dai sanitari del 118 arrivati sul posto con automedica e ambulanza sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Baggiovara in codice rosso. Per entrambi la prognosi è riservata. Ad avere la peggio il 19enne, sottoposto ad un delicato intervento chirurgico a causa di un grave trauma cranico. Entrambi, infatti, dopo lo schianto con l’auto sono finiti rovinosamente a terra, a qualche metro di distanza dall’impatto e riportando numerosi traumi. Gli accertamenti sono in corso.