Schianto nella notte, auto distrutta. Dramma dopo la serata tra amici. Due ventenni in terapia intensiva

Probabilmente rientravano a casa dopo una serata trascorsa nei locali, con gli amici. Giovedì era la notte di Halloween e diversi giovani hanno raggiunto ristoranti e discoteche della provincia per festeggiare insieme. Forse anche i ragazzi avevano da poco salutato il gruppo; ancora non si sa con esattezza cosa sia successo lungo la statale 12, tra Villafranca e Medolla. Quel che è certo è che dopo un terribile schianto tra due auto due ragazzi lottano contro la morte. Il devastante incidente si è verificato alle 3.30 circa di notte lungo la Variante Tangenziale di Mirandola, poco prima di Medolla. Non è chiaro se l’impatto sia stato frontale: la dinamica è ora al vaglio dei carabinieri dopo i rilievi di legge eseguiti sul posto. I due amici, entrambi albanesi di 20 e 22 anni, stavano viaggiando a bordo di una Fiat Idea. Alla guida dell’auto c’era il più giovane dei due, un ragazzo di 20 anni residente a Valsamoggia, nel bolognese. Accanto a lui l’amico più grande, residente a Mirandola. All’improvviso lo schianto, violentissimo, contro una Citroen condotta da un 21enne di San Prospero. A seguito dell’urto i giovani sono rimasti incastrati nelle lamiere del mezzo.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco: si è reso infatti necessario l’intervento dei pompieri per liberarli ed estrarli dall’abitacolo. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso che è atterrato poco distante. Una volta stabilizzati i due amici sono stati quindi trasportati d’urgenza all’ospedale di Baggiovara dove si trovano ora ricoverati in terapia intensiva, in prognosi riservata: le prossime ore saranno determinanti.

Ferito ma non gravemente anche il giovane conducente della Citroen. Il ragazzo, una volta estratto dal mezzo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna dove si trova ricoverato con diversi traumi e fratture.

Sul posto sono giunti immediatamente anche i carabinieri di Medolla che stanno ora indagando sulla dinamica.

Non è chiaro infatti se si sia verificato uno scontro frontale, con l’invasione di carreggiata da parte di uno dei due mezzi.

Visto l’orario in cui è avvenuto il violento scontro, non è possibile escludere allo stato attuale che uno dei conducenti sia stato colto da un colpo di sonno ma, appunto, le indagini sono in corso, così come gli accertamenti volti a stabilire se uno dei conducenti viaggiasse eventualmente sotto l’effetto di alcolici. Le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni dei giovani feriti, al momento purtroppo in pericolo di vita.

Valentina Reggiani