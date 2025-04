Sci di fondo dal 1952 ad oggi:. Sant’Annapelago non molla

Sant’Annapelago è una frazione del comune di Pievepelago, collocata in un suggestivo panorama fatto di boschi, latifoglie e conifere. Il locale Sci Club è considerato dai componenti della società ’la punta di diamante’ dello sci di fondo appenninico. Oggi, il gruppo di atleti è ridotto rispetto a quello di qualche decennio fa, ma la passione per questo sport è rimasta la stessa.

Qui, gli amanti dello sci di fondo trovano alcuni percorsi accessibili e gratuiti, come la località Acque Chiare con anelli di 7,5 e 3 km. Inoltre, proprio al centro del paese, è situata una pista da fondo omologata FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) che si estende per 2,5 km, di cui 1,5 dotati di illuminazione e ricoperti da neve artificiale. Per gli amanti delle passeggiate è possibile percorrere molteplici sentieri dedicati alle ciaspolate all’interno del Parco del Frignano; un territorio di 15.000 ettari dai quali svetta il monte Cimone (2165 m).

In questi territori è possibile visitare anche la zona naturalistica del Lago Santo modenese: sono numerosissime le escursioni scialpinistiche praticabili nell’Appennino Tosco-Emiliano, in particolare nel Parco Regionale del Frignano (chiamato anche Parco dell’Alto Appennino Modenese) di cui Pievepelago è sede e centro.

Lo Sci Club di Sant’Annapelago nasce nel 1952 e dà i natali ad alcuni dei più grandi sciatori a livello nazionale ed internazionale. Il più importante e conosciuto è, senza alcun dubbio, Palmiro Serafini, nato a Sant’Anna il 27 febbraio 1945 e scomparso nel 2013. Soprannominato ’il bello dell’Appennino’ e ’il purosangue dell’Appennino’, è stato il primo atleta appenninico di sci a partecipare alle Olimpiadi!

La sua carriera inizia a soli cinque anni, e già l’anno successivo vince una due chilometri a Pavullo, la sua prima vittoria susseguita poi da molte altre. La carriera dell’atleta non si ferma però qui: nel 1964, diviene uno dei componenti della squadra ’A azzurra juniores’, vincendo il titolo italiano. Negli anni successivi, colleziona una lunga serie di successi, culminati nel 1968 con la partecipazione alla Nazionale maggiore e alle Olimpiadi di Grenoble.

La sua scomparsa è dolorosa per lo Sci Club, ma il suo ricordo fortifica e dà forza ai piccoli sciatori che si dedicano a questo sport con impegno e dedizione cercando di migliorare i propri risultati, allenamento dopo allenamento!

Alunne della classe 2^A dell’Ic Pievepelago: Matilde Colò, Matilde Elettra Errico, Emma Contri, Sophie Burchielli, Corina Carp. Docente: Federica Sassi