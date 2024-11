Sci, in vetrina la stagione invernale: "Chiuso Skipass, un danno per noi. Ma la promozione continua"

Questo fine settimana (ieri e oggi), Piazza Mazzini a Modena si trasforma in un punto di incontro per chi ama la neve, lo sport e le tradizioni montane. Dalle 11 alle 18, il cuore della città accoglie una manifestazione speciale dedicata all’Appennino Modenese, con iniziative, promozioni e attività che permettono di scoprire meglio il nostro territorio. Il gazebo Cimonesci, infatti, oltre ai servizi disponibili durante tutto l’inverno, offre ai visitatori la possibilità di accedere alla Promo Skipass 2024/25: un’occasione per acquistare skipass a prezzi vantaggiosi e prepararsi al meglio per la stagione sciistica.

Tre giorni feriali non consecutivi, per esempio, sono acquistabili a 65 euro, invece che 94 euro, tre giorni festivi 123 euro invece che 137 euro, sei giorni feriali 106 euro invece che 175 euro. Tra le proposte in evidenza, le escursioni e le ciaspolate della rassegna Modena Slow, che accompagnerà i partecipanti lungo tutto l’inverno con itinerari in grado di far vivere la montagna a ritmo lento e immersivo. A queste si aggiungono i pacchetti vacanza pensati per famiglie, avventurieri e sportivi, promossi da Modenatur nell’ambito delle iniziative di promozione del territorio Bologna-Modena. Accanto all’evento in piazza, prenderà il via anche una campagna digitale, ideata per raccontare il fascino dell’Appennino attraverso contenuti suggestivi e offerte personalizzate. L’obiettivo è quello di attrarre visitatori da tutta Italia, mostrando come sport, natura e tradizione possano fondersi per offrire esperienze autentiche e indimenticabili.

"Noi come consorzio Cimone aspettiamo che l’APT o la Regione facciano qualcosa per la promozione del territorio - commenta il presidente del consorzio Cimone Luciano Magnani - considerando anche la chiusura di Skipass, una grave perdita per il nostro settore. Per quanto riguarda la nostra iniziativa, invece, il 5 dicembre in sede a Bologna ci sarà una presentazione delle offerte e delle attività che il nostro territorio mette a disposizione; siamo rimasti orfani dopo 29 anni di Skipass, è importante ora scendere dalla montagna, venire in città e far conoscere le nostre proposte, anche se le istituzioni dovrebbero essere sempre presenti". L’iniziativa, promossa dal Consorzio Stazione invernale del Cimone con il sostegno di Modenatur, della Provincia di Modena e del Territorio Turistico Bologna-Modena, è realizzata con il patrocinio del Comune di Modena. L’evento rappresenta una vetrina ideale per mostrare le potenzialità turistiche dell’Appennino e per portare un assaggio della montagna direttamente in città. Un weekend imperdibile per chi desidera anticipare le emozioni della stagione invernale, lasciandosi ispirare dalla bellezza, dall’energia e dalle tradizioni dell’Appennino Modenese.

Milena Soci