Neve oggi in Emilia Romagna: a quale quota cadrà

Modena, 21 novembre 2024 – Freddo risveglio in Appennino, oggi in Emila-Romagna: termometro sceso a meno 6,2 sulla vetta del Cimone, meno 3 a Pavullo nel Frignano e in varie località montane del Modenese.

Con l’abbassamento delle temperature, sono subito entrati in funzione la notte scorsa gli impianti d’innevamento programmato nel comprensorio del Cimone (Sestola, Fanano, Riolunato).

A questo primo manto di neve, nel pomeriggio-serata è previsto l’arrivo di neve fresca in quota.

Emilia Romagna Meteo aggiorna sulle ultime previsioni: ‘Nelle prossime ore sul nostro Appennino il modello Arome vede valori fino a 100 mm di pioggia sul crinale tra parmense, reggiano, modenese e bolognese con addirittura possibili punte di 150 mm tra modenese e Toscana. Quindi c'è da aspettarsi un aumento di torrenti e fiumi tra il tardo pomeriggio e la serata/notte, come già riportato dall'allerta della Protezione Civile emessa ieri. Inizialmente la neve potrebbe cadere sui 1200-1400 metri, con fiocchi a quote più basse su Emilia occidentale, ma la quota neve salirà progressivamente per portarsi anche oltre i 1800 metri in serata’.

Le previsioni meteo Arpae per il pomeriggio del 21 novembre 2024 in Emilia-Romagna: torna la neve

Gli operatori delle stazioni sciistiche sono cautamente ottimisti per un’apertura di alcuni impianti a fine mese ‘ma tutto dipenderà – dicono - dall’evoluzione delle temperature nei prossimi giorni’.

Di certo questo week-end sarà possibile acquistare presso il gazebo del Consorzio Cimone che sarà a Modena in Piazza Mazzini la promo Skipass 2024/25 precedentemente riservata alla manifestazione fieristica Skipass.

Lo staff del Cimone sarà infatti presente nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre dalle 11 alle 18 con queste offerte Skipass 2024/25: 3 Giorni di festa! Promozione valida per l’acquisto di tre giorni festivi a € 123,00; 3 Giorni feriali! Promozione valida per l’acquisto di tre giorni feriali a € 65,00; 6 giorni feriali! Promozione valida per l’acquisto di 6 giorni feriali a € 106,00.

Per accedere alla promozione è necessario esibire la card Cimone, acquistabile al costo di 3 euro in caso di mancato possesso: la card ha validità pluriennale e potrà essere utilizzata tutte le volte che si desidera acquistare uno skipass presso il Consorzio del Cimone.