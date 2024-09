Scomparso a Sassuolo: trovato morto il ragazzo di 26 anni

Sassuolo (Modena), 9 agosto 2024 – E’ stato trovato questa mattina il corpo senza vita di Hamza Essifer, il giovane di 26 anni, italiano ma di origine marocchina scomparso lo scorso lunedì 5 agosto da casa. La salma del giovane è stata rinvenuta in mattinata in una zona impervia, pare a poche centinaia di metri da casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si occupano delle indagini insieme ai pompieri.

Le ricerche erano partite a seguito della denuncia presentata dai familiari del ragazzo e dalla compagna: il 26enne non aveva infatti risposto alle loro chiamate e non era rientrato a casa. Subito, coordinate dalla prefettura erano partite le ricerche che si erano concentrate nella zona dei calanchi, tra Sassuolo e Prignano.

A partecipare alle stesse pompieri, carabinieri e uomini del soccorso alpino anche grazie ad elicottero e droni. Oggi la drammatica scoperta. Non si esclude che il giovane sia morto a seguito di un malore, ma è al vaglio anche l’ipotesi di un incidente. Al momento non si esclude alcuna pista: le indagini sono coordinate dalla procura e solo l'accertamento autoptico potrà stabilire le esatte cause del decesso del 26enne