Sconti alle rette dei nidi in maggio e giugno per le famiglie a Mirandola

Onere mensile ridotto in maggio e giugno per i nidi d’infanzia di Mirandola, frequentati dai bambini in età compresa tra 0 e 3 anni. Pagheranno solo il 10%. Infatti, l’amministrazione comunale sulla base delle attestazioni Isee presentate dalle famiglie interessate, ha deciso di incrementare la percentuale di sconto dal 52% al 90% in questi due mesi, mantenendo invariati i criteri e le modalità di utilizzo del finanziamento assegnato per l’anno educativo 2023/2024. Inoltre, con riferimento alla delibera di giunta regionale del novembre scorso, che ha autorizzato gli enti locali assegnatari del Fondo 2022/2023 denominato "Al nido con la Regione", il Comune ha scelto di gestire la quota residuale di quasi 5mila euro (4.968,16), riconosciuto come fondo residuo relativo all’anno educativo 2022/2023, per ridurre, con riferimento alla mensilità di aprile, la spesa sostenuta dalle famiglie che frequentano i nidi d’infanzia comunali. Su questa decisione, di uguale valore per tutti gli utenti aventi diritto, si è espressa favorevolmente la Regione.