Scontro tra auto. Grave una donna

Pauroso schianto tra auto nella prima mattinata di ieri in territorio di Spilamberto, non lontano dallo stabilimento Inalca. Una donna di 56 anni, C.C. le sue iniziali, è tuttora ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara e la prognosi per lei rimane riservata. Oltre alla 56enne, nel sinistro che ha coinvolto tre autovetture sono rimaste ferite altre tre persone, ma in modo più lieve. A parte C.C., infatti, che viaggiava a bordo di una Lancia Musa, sono rimaste ferite due persone a bordo di una Toyota Rav 4 (si tratta in particolare di L.A, donna, 55 anni, e di un ragazzo di 15 anni) e una 50enne (B.B. le sue iniziali) che stava guidando una Fiat Panda. La carambola tra auto è avvenuta in via Belvedere di Sopra, all’intersezione con via Per Castelnuovo. All’origine dello schianto c’è molto probabilmente una mancata precedenza, ma sulla dinamica sta comunque indagando la polizia locale dell’Unione dei comuni Terre di Castelli, intervenuta sul posto per i rilievi di legge.

m.ped.