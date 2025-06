Scuola media, i genitori:: "Sì alla settimana corta"

Sono già 133 i genitori di alunni dell’alto Frignano aderenti al neocostituito Comitato Genitori per la richiesta della settimana scolastica corta (da lunedì a venerdì) per la scuola secondaria di primo grado di Pievepelago (medie). "Negli anni passati -dicono- si era già tentato più volte di fare questa richiesta, rimasta inascoltata. Oggi siamo convinti che l’istituzione scolastica e le autorità comunali non possano continuare a sottovalutare una esigenza così forte della comunità".

Il Gruppo direttivo del Comitato spiega le motivazioni dell’istanza presentata nei giorni scorsi all’Istituto comprensivo di Pievepelago, al comune di Pievepelago e al comune di Riolunato. "Chiediamo che la Scuola, in collaborazione con i Comuni, avvii con urgenza un percorso di rimodulazione oraria per la Scuola media, nella direzione della settimana corta (lunedì-venerdì). Siamo disponibili a valutare tutte le soluzioni possibili, purché venga proposta una distribuzione oraria alternativa rispetto a quella adottata dalla Scuola di Fiumalbo e che preveda solo le mattine oppure, al massimo, una sola giornata con orario prolungato alla settimana, per offrire alle famiglie diverse opzioni organizzative e agevolare le associazioni sportive nella pianificazione delle attività settimanali".

Sulle motivazioni della settimana corta, si spiega: "Il benessere psicofisico dei nostri ragazzi deve essere la priorità. Due giorni consecutivi di pausa (sabato e domenica) permettono un recupero fisico e mentale profondo, fondamentale in età adolescenziale e un miglior equilibrio tra studio e vita personale. In questi ultimi anni si è osservata una crescente migrazione di studenti verso altre scuole che propongono la settimana scolastica corta. Tale fenomeno sta progressivamente indebolendo l’attrattività della scuola media di Pievepelago, contribuendo alla dispersione della comunità scolastica locale. La settimana corta -prosegue il Comitato - è ormai prassi diffusa nella maggioranza delle Scuole medie della provincia e la Pievepelago rappresenta una rara eccezione in controtendenza, rimanendo ancorata a un modello organizzativo che oggi appare superato rispetto alle esigenze educative moderne. Le testimonianze raccolte da famiglie residenti nei comuni vicini dove già è in vigore la settimana corta (Lama Mocogno, Pavullo, Frassinoro, Montefiorino, Sestola, Fiumalbo, Palagano) evidenziano risultati concreti in termini di benessere, rendimento scolastico e partecipazione attiva degli studenti alla vita sociale e culturale".

I genitori di bambini/ragazzi iscritti alle scuole di ogni grado dell’Istituto comprensivo di Pievepelago possono aderire in qualunque momento al Comitato.

g. p.