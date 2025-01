Sereni a L’Aquila. Stipendi, il Carpi tra i più parsimoniosi

Il Carpi riprenderà oggi ad allenarsi all’antistadio in vista della sfida di domenica col Milan Futuro. Già nell’allenamento del 31 mister Serpini (ristabilitosi dalla febbre) ha potuto contare in mediana su Federico Casarini, classe ’89, che verrà ufficializzato a breve (dovrebbe avere la maglia numero 9) mentre oggi verrà presentato alla stampa l’altro innesto di centrocampo Simone Campagna (2002) dall’Ascoli, per entrambi contratto di un anno e mezzo. Ha invece salutato Marcello Sereni, che dopo 11 gare rescinderà per firmare in D con l’Aquila.

Stipendi. Sono stati resi noti gli stipendi delle squadre di Lega Pro che prendono in considerazione 57 delle 60 formazioni dei 3 gironi, considerato che per le tre Under 23 (Atalanta, Milan e Juve) i costi vengono riferiti alla prima squadra e quindi non sono conteggiati. E il dato conferma come i 25 punti attuali, col piazzamento in zona playoff e un buon margine sui playout siano un piccolo capolavoro calcistico per la formazione biancorossa, che ha il quint’ultimo monte ingaggi delle 57 squadre con un totale di 805.939 euro, composto da 782.939 di ingaggi e 23mila di premi. In base ai dati - che tengono conto degli stipendi fissi a contratto (giocatori e allenatori), dei premi contrattuali e dei diritti d’immagine – solo altre 4 squadre dei 3 gironi spendono meno: la Clodiense con 723.425, la Pianese con 742.380, la Virtus Verona con 762.988 e la Giana con 801.020.

Nel girone "B" il Carpi ha il penultimo budget, davanti solo a quello della Pianese, e dunque ha ben 18 squadre che spendono di più, ma solo 7 di queste le sono riuscite a stare davanti anche in classifica. I "paperoni" sono alla la Spal con oltre 6,5 milioni di monte ingaggi, appena superiore a quello della Ternana (6,3 milioni) e dell’Entella (5,9), poi a seguire Pescara (4,3), Ascoli (4,2), Arezzo (3,9), Rimini (3,4) Campobasso (3,1), Lucchese (poco più di 3 milioni), Perugia (2,7), Vis Pesaro (2,4), Gubbio (1,8), Pineto (1,7), Torres (1,6), poi tutte sotto al milione Legnano (924mila), Pontedera (890mila) e Sestri (868mila), quindi i biancorossi e la Pianese.

Rimini. Fra le 4 società deferite dalla Procure Federale c’è anche il Rimini, accusato di aver pagato in ritardo gli stipendi di settembre e ottobre e che ora rischia 2 punti di penalizzazione. Davide Setti