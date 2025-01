Serpini: "Dipende tutto da noi"

Altro giro, altro scontro salvezza per il Carpi. Col morale alto per il successo sulla Spal, stasera (20,30) i biancorossi giocano sul campo di un Ascoli a -2, che ha vissuto una settimana agitata col cambio in panchina (Cudini per Di Carlo), l’addio dal ds Righi e la contestazione dei tifosi al campo. "Ad Ascoli è una di quelle partite – spiega mister Cristian Serpini - che dipendono da noi, loro hanno tanta qualità e partiranno forte, ma se facciamo il nostro possiamo metterli in difficoltà. Andiamo per fare risultato, senza essere presuntuosi. Non sappiamo come giocheranno e chi giocherà. Al di là dei moduli, sarà fondamentale l’inizio gara, quando loro butteranno tutto in campo". Davanti spazio ancora a Cortesi con Gerbi. "Abbiamo passato un momento in cui abbiamo fatto fatica a giocare – prosegue - e Cortesi con Gerbi ci danno fisicità, tanto sacrificio e la possibilità di far respirare di più la squadra anche con qualche pallone verticale. Aggiungendo un centrocampista diventiamo un po’ più strutturati e in questo momento c’era bisogno di più elmetto. Saporetti? Ci sono momenti in cui se a Simone portiamo la palla pulita, con le sue qualità ci può aiutare nel fare la giocata. Ora le sue doti possono farci comodo a partita in corso".

Programma. La 6^ di ritorno: oggi (20,30) Ascoli-Carpi e Vis Pesaro-Campobasso, domani (15) Spal-Milan U23, (17,30) Rimini-Perugia, domenica (12,30) Gubbio-Arezzo, (15) Torres-Sestri e Legnago-Ternana, (17,30) Pianese-Lucchese e Pontedera-Pineto, (19,30) Pescara-Antella. Classifica: Entella 53, Ternana (-2) 48, Torres 46, Pescara 43, Vis Pesaro 42, Arezzo 39, Pineto 35, Pianese 32, Rimini 30, Carpi e Gubbio 29, Perugia 28, Campobasso, Pontedera e Ascoli 27, Spal (-3) 24, Lucchese 23, Milan U23 19, Sestri 18, Legnano 15.

Dal campo. Cecotti (coscia, stop di 3 settimane) si aggiunge a Forapani, Mandelli e Tcheuna fra gli assenti. Al suo posto in pole Verza, se tocca invece a Calanca per gli under c’è Campagna in mediana per Casarini o Figoli, panchina per Saporetti. Nei marchigiani ko l’ex Gagliolo, Forte, D’Uffizi e D’Amore, possibile il 4-3-3 con Adjapong in vantaggio su Maurizii. ASCOLI (4-3-3): Livieri; Alagna, Menna, Curado, Adjapong; Varone, Bando, Carpani; Silipo, Corazza, Marsura. A disp. Raffaeli, Zavaglia, Cozzoli, Maurizii, Piermarini, Toma, Bertini, Maiga Silvestri, Tremolada, Ciabuschi, Gagliardi, Tirelli. All. Cudini. CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Verza; Casarini, Contiliano, Figoli; Puletto; Cortesi, Gerbi. A disp. Lorenzi, Theiner, Calanca, Rigo, Visani, Amayah, Campagna, Saporetti, Stanzani, Sall. All. Serpini. Arbitro: Rispoli di Locri

Davide Setti