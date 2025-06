Serra, ladro alla Kamares: arrestato

Si è introdotto nel capannone della Kamares s.r.l., negozio di ceramiche nel polo della Barzigala di Serramazzoni, dopo aver smontato il vetro di una finestra situata a tre metri di altezza. Una volta dentro il ladro ha danneggiato la porta di un ufficio con un palanchino per poi impossessarsi di un frigobar, una tanica di benzina piena, una cassetta con ricambi da moto, faretti a led, un carica batterie da auto e una saldatrice.

Preso il bottino mentre cercava di dileguarsi con la merce, è stato intercettato dai carabinieri di Pavullo intervenuti sul posto con le pattuglie disponibili. I ladro è stato così intercettiato, bloccato e arrestato dai militari locali.

In manette è finito un 51enne di Sassuolo accusato di furto. L’episodio si è verificato domenica sera a Serramazzoni appunto. L’arresto è stato eseguito dai militari in flagranza di reato e tutta la merce sottratta è stata poi restituita ai legittimi proprietari. Ieri l’uomo è stato processato per direttissima.