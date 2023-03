Serramazzoni, l’Avap piange Saturno Mesini

Si è spento mercoledì in ospedale, all’età di 86 anni, Saturno Mesini, colonna storica del volontariato serramazzonese. A piangerlo è tutto il paese, dove era estremamente conosciuto, ed in particolare l’Avap di Serramazzoni, nel quale aveva militato per oltre due decenni e fino a pochissimi anni fa. All’interno dell’associazione, Saturno aveva ricoperto diverse responsabilità a livello amministrativo ed economico, con un’esperienza nel Consiglio direttivo e, infine, venendo nominato socio emerito. "E’ sempre stata una persona corretta e onesta, ancora legatissima a noi" spiega il presidente di Avap Nicola Canali. Ieri al Santuario si sono tenuti i funerali. r.p.