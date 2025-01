Seta a caccia di nuovi autisti. Oggi l’open day dell’Academy

Vuoi diventare autista di bus? Ti aspettiamo all’Open Day dell’Academy Seta. É la chiamata ufficiale che l’azienda di trasporto locale rivolge a chi fosse interessato a lavorare come autista, ma magari è spaventato dai costi e dalla trafila burocratica per conseguire la patente necessaria.

Oggi pomeriggio si svolgerà un open day nella sede di Seta nel quale ai candidati sarà presentato un percorso. Sarà avviata una selezione, aperta agli aspiranti autisti con più di 20 anni che non sono attualmente in possesso di patente D e del certificato Cqc persone (Carta di qualificazione del conducente). L’Academy Seta formerà i candidati, consentendo loro di acquisire le certificazioni necessarie all’esercizio della professione.

L’azienda garantisce a tutti i nuovi assunti un contratto di lavoro a tempo indeterminato e fornisce a chi proviene da fuori regione una soluzione per sistemazioni abitative temporanee. Il progetto Academy è partito a gennaio 2023: agli autisti l’azienda garantisce la copertura integrale dei costi connessi all’acquisizione della patente D e delle abilitazioni professionali necessarie, che hanno un valore medio di 3.500-4.000 euro.

Alla voce ’Descrizione del profilo professionale’ sul sito internet dell’azienda si legge che "la selezione è per autisti di autobus, con profilo professionale di ’Operatori di esercizio’ nei tre bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza". L’Operatore di esercizio è un lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste (patente D e CQC persone), svolge mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone e le connesse attività accessorie. "Per questo ruolo è fondamentale possedere spiccata attitudine alle relazioni, una propensione al servizio per il pubblico e un forte senso di responsabilità".