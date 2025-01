Seta, aspiranti autisti. La carica dei 60 candidati: "Miglioreremo il servizio"

Con quasi 10mila autisti mancanti nei mezzi pubblici a livello nazionale, molte aziende di trasporti stanno cercando soluzioni per colmare questa grave carenza e garantire un servizio regolare. A Modena, Reggio Emilia e Piacenza, con il 2025, Seta entra nel terzo anno consecutivo della sua Academy, un percorso formativo rivolto ad aspiranti autisti durante il quale l’azienda di trasporti si impegna a coprire integralmente i costi per l’acquisizione della patente D e delle abilitazioni professionali necessarie, che altrimenti avrebbero un costo compreso tra i 3.500 e i 4.000 euro a partecipante.

Erano 63, ieri pomeriggio, i candidati presenti all’open day nella sede modenese di Seta, dove è stato presentato il percorso 2025 relativo a Modena e Reggio Emilia. Nelle prossime settimane sarà avviata una selezione, aperta agli aspiranti autisti con più di 20 anni che non sono attualmente in possesso di patente D e del certificato Cqc persone (Carta di qualificazione del conducente).

Al termine del percorso, una volta superati gli esami, l’azienda garantirà ai candidati un contratto di lavoro a tempo indeterminato e fornirà a chi proviene da fuori regione una soluzione abitativa temporanea.

"L’Academy – spiega il presidente di Seta, Alberto Cirelli – è costituita da un percorso della durata di 7-9 mesi, al termine del quale le persone, una volta superati gli esami, possono essere assunte a tempo indeterminato. Seta copre tutte le spese, sia per quanto riguarda la patente D, sia la CQC. È un processo che, nonostante i tempi dilatati, ci sta dando grande soddisfazione e sta portando ottimi risultati".

Come ha fatto sapere Cirelli, nei tre bacini in cui opera Seta mancano ancora una sessantina di autisti, dei quali una trentina proprio a Modena.

"Tra chi si presenta agli open day e chi conclude il percorso – prosegue Cirelli – mediamente il rapporto è di uno a tre: tra i sessanta presenti oggi, speriamo che, almeno una ventina possano diventare effettivamente autisti. In due anni, questa iniziativa ci ha permesso di formare un’ottantina di persone che attualmente stanno concludendo l’Academy o lavorano già per noi. Siamo ottimisti di poter garantire a Modena il servizio si merita, in tempi ragionevolmente brevi".

A testimoniare la sua esperienza, era presente anche Paola Cocchi, autista Seta formata durante la prima Academy del 2023. Dopo una ventina d’anni trascorsi lavorando nelle poste, Paola ha deciso di voltare pagina e intraprendere il percorso formativo promosso dall’azienda, che le ha garantito stabilità professionale ed economica.

"Ho partecipato alla prima Academy nel febbraio 2023 – racconta l’autista – e il 6 novembre dello stesso anno sono stata assunta a tempo indeterminato. Inizialmente avevo scoperto l’iniziativa su Facebook e pensavo fosse una bufala, ma, quando ho scritto per chiedere informazioni, sono stata subito ricontattata.

Nei mesi successivi ho partecipato all’open day, mi sono iscritta all’Academy e ho conseguito tutti i titoli necessari. Mi è sempre piaciuto stare al volante e oggi guidare fa parte della mia quotidianità: meglio di così non potevo proprio chiedere. L’aspetto più positivo di questa esperienza è la stabilità professionale che sono riuscita a trovare grazie a Seta".