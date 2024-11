Sette eventi per dire no alla violenza sulle donne

Prenderanno il via con la rappresentazione dello spettacolo teatrale "Come la primavera a novembre" le iniziative organizzate da Unione Terre di Castelli, Ausl Distretto di Vignola e Regione Emilia-Romagna in occasione del 25 novembre, "Giornata inernazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne". Il primo appuntamento è per domenica 10 novembre alle 18, al teatro Cantelli di Vignola, quando la compagnia Essenze teatrali porterà appunto in scena "Come la primavera a novembre". Ingresso libero. Lunedì 18 novembre, alle 17,30, nella biblioteca Auris si inaugurerà la mostra "Fragili ossessioni – la violenza in tutte le sue sfumature", a cura dell’associazione Incontropposti Aps con Asia Ugolini, Alice Bergonzini, Valentina Rossi e il fotografo Ermanno Ferrarini. Dal 18 al 25 novembre il gruppo di cammino MuoviVi organizzerà percorsi che andranno a toccare tutte le panchine rosse installate, negli anni, a Vignola. Sabato 23 novembre si terrà la seconda edizone di "Walk for women - Uniti contro la violenza", camminata non competitiva organizzata da Pubblica assistenza Vignola, #iostoconvoi, Scorribanda- Banda della trottola e Floricoltura Miani. Si tratta di un circuito di circa 6 km con aperitivo finale e intrattenimento musicale. L’iniziativa, a partecipazione gratuita, vede la collaborazione con il centro "I Tigli" di Savignano s/P, i gruppi di cammino del territorio, Coop Alleanza 3.0 e Gigi il salumificio e il patrocinio di Comune di Vignola, Comune di Savignano, Ausl Mo e LiberaTe. Il ritrovo è presso la Pubblica Assistenza Vignola alle ore 14. Prenotazioni via telefono al numero 059761010 oppure via WhatsApp 3925755588 entro il 20 novembre.

Lunedì 25 novembre, alle ore 14.30, nell’area verde antistante l’ospedale di Vignola, sono previste una installazione di scarpe rosse e letture dai libri di Michela Murgia da parte del personale di Pronto Soccorso e Consultorio Familiare. Saranno presenti le autorità del Distretto di Vignola e dell’Unione Terre di Castelli. A seguire, è in programma la camminata "Al mio no! Prima mi ha uccisa e poi mi ha baciata" a cura del gruppo di cammino "Camminate tra i ciliegi" e Associazione alpinistica "La montagna". Ritrovo alle ore 14.15 presso il parcheggio della stazione dei treni. Sabato 30 novembre alle 9,30, nella sala consiliare di Vignola, il Consiglio dell’Unione Terre di Castelli ha organizzato una tavola rotonda aperta alla cittadinanza sul tema della violenza contro le donne.

Marco Pederzoli