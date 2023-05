Show, mercati e solidarietà: torna la fiera a Castelnuovo

Torna a Castelnuovo la tradizionale Fiera di Maggio; il paese si prepara a vivere otto giorni di spettacoli, incontri, cultura, mercati, momenti di comunità e solidarietà. Da domani a lunedì prossimo si rinnoverà infatti la centenaria manifestazione promossa dall’amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con le associazioni del territorio. Dal concerto-tributo a Bob Dylan all’esibizione dei Rulli Frulli, dalla cittadinanza onoraria a Carmen Yáñez all’inaugurazione del Giardino dei Giusti, saranno tanti le occasioni e i motivi per visitare Castelnuovo nei giorni della fiera. "Dopo il successo dell’edizione 2022, quella della ripartenza – spiega il sindaco, Massimo Paradisi – quest’anno le attese sono alte, ma siamo convinti che il programma proposto sia all’altezza delle aspettative, con tanto intrattenimento, incontri e momenti dal grande valore simbolico. Una rassegna che avrà anche una declinazione solidale: di certo non possiamo rimanere indifferenti al dramma che stanno vivendo tante persone nella vicina Romagna e nelle Marche. Per questo, in collaborazione con la parrocchia di Castelnuovo Rangone e il gruppo scout Agesci Castelnuovo Rangone 1, abbiamo organizzato una raccolta fondi per aiutare le popolazioni alluvionate. Sono convinto che la nostra comunità e le osterie, vera anima della fiera, non faranno mancare il loro contributo". Ad aprire le danze saranno il brindisi inaugurale di lunedì 22 maggio alle 20.30 in via Roma e il concerto di primavera in chiesa alle 21, dove la voce del mezzosoprano Daniela Pini sarà accompagnata dal flauto di Giovanni Mareggini e dall’arpa di Davide Burani.

La musica sarà la grande protagonista sul palco allestito in via Roma. Mercoledì 24 maggio la serata tributo a Bob Dylan.

Da non perdere anche l’appuntamento di venerdì 26 maggio: reduci dal successo di X-Factor arriveranno sul palco della fiera i Disco Club Paradiso. Sabato 27 tutta l’energia della Banda Rulli Frulli e domenica 28 Rock Experience con i ragazzi delle scuole medie ’Leopardi’ sul palco insieme ai Flexus, prima del gran finale di lunedì 29 maggio, con la grande tavolata di chiusura e l’animazione di Sonny Ve e Manuel. Tra le iniziative più significative della rassegna la cittadinanza onoraria a Carmen Yáñez, poetessa cilena e amore di una vita del grande Luis Sepúlveda, in programma sabato 27 alle 10 in sala consiliare, e l’inaugurazione del Giardino dei Giusti nell’area della biblioteca comunale, un progetto realizzato con il coordinamento della Fondazione Gariwo.

Marco Pederzoli