Si fermano anche. Figoli e Campagna

E’ allarme rosso infortuni in casa Carpi a 48 ore dalla sfida con l’Entella di domenica alle 17,30. Ieri mister Serpini a San Felice aveva a disposizione un solo centrocampista, Puletto: oltre a Mandelli e Forapani sicuri out, ieri aveva la febbre Figoli, mentre Amayah è tornato dopo 3 giorni di febbre e ha lavorato a parte con Contiliano, che oggi sarà sottoposto a una nuova ecografia. Lavoro differenziato poi anche per Casarini, fermo da mercoledì, e anche per Campagna che era l’ultimo "sano" rimasto assieme a Puletto. Con Tcheuna e Sall pure certi assenti, anche Calanca è a forte rischio e ieri ha lavorato fuori dal gruppo. Una situazione da bollino rosso che rischia di presentare con l’Entella un Carpi decimato dalle assenze, visto che al momento le trattative per Fossati e Rigo non sono ancora sbloccate. (d.s.)