Sicurezza del centro storico. Ecco i nuovi gruppi di vicinato

Due nuovi gruppi di vicinato per la sorveglianza del territorio si presenteranno pubblicamente alla città domenica prossima alle 12 in piazza dei Contrari. Si tratta in particolare del gruppo "Centro storico", coordinato da Giordana Nora e da Rosaria Vicini, e del gruppo "Biblioteca", che ha come referente Elena Carletti. "Abbiamo deciso di dare vita a questi due gruppi poco più di un mese fa – spiegano Elena e Giordana – perché ci sentiamo esasperate per come si presenta Vignola ormai da diverso tempo. Con l’iniziativa di istituire questi gruppi di vicinato, vogliamo cercare di dare il nostro contributo a contrastare il degrado in cui versano le nostre zone. Abbiamo già incontrato e siamo in contatto con la polizia locale, perché appunto la funzione di un gruppo di vicinato deve essere quella di segnalare alle autorità competenti situazioni poco chiare o potenzialmente pericolose. Tuttavia – continuano Elena e Giordana – avremo piacere di condividere assieme alla città, con un brindisi, la nascita dei nostri due gruppi (una settantina gli utenti di quello del Centro storico, una ventina gli iscritti a quello della Biblioteca, ndr), magari implementandoli ulteriormente. Al contempo, abbiamo invitato anche l’amministrazione comunale, per sensibilizzare ulteriormente le istituzioni locali sul fronte della sicurezza". Non è la prima volta che cittadini segnalano preoccupazione per quello che si ripete ormai con continuità in alcune zone di Vignola, come appunto nelle zone del centro storico e della biblioteca. La scorsa estate, si è tenuto sul tema anche un animato consiglio comunale aperto all’intervento dei cittadini. Nell’occasione, furono diverse le testimonianze che esprimevano preoccupazione per alcune specifiche situazioni. Da qualche settimana, appunto, sono nati due nuovi gruppi di vicinato.

Marco Pederzoli