Sicurezza, incontro in sala consiliare

Il tema della sicurezza tiene banco in questi giorni anche a Vignola e a gettarsi nella mischia è anche Mauro Smeraldi, coordinatore della lista Vignola Cambia (in maggioranza) e già assessore in questa consigliatura. Dopo il comunicato di replica della maggioranza di Vignola alle dichiarazioni del consigliere di minoranza Simone Pelloni sull’impiego dei vigili, Smeraldi a nome della sua lista dichiara: "Il comunicato della maggioranza rispecchia l’esacerbazione dei toni, travalicando gli schemi di una normale dialettica politica. Tale esasperazione ha un responsabile chiaro, cioè l’opposizione". ’ Vignola cambia’ ha organizzato per domani alle 21 nella sala consiliare l’incontro dal titolo "Sicurezza bene comune".