Sicurezza, l’Unione del Sorbara fa squadra con la polizia locale

Le polizie locali del Sorbara uniscono le forze, pur mantenendo ciascuna la propria indipendenza. I Comuni di San Cesario e Castelfranco Emilia infatti, assieme all’Unione dei Comuni del Sorbara e a Crevalcore (BO), hanno sottoscritto un accordo di collaborazione tra i rispettivi corpi di polizia locale che prende il nome di "Sinergie Locali". A darne notizia è stato ieri il comune di Castelfranco, che spiega: "Si tratta di un progetto sperimentale, che coinvolge le province di Modena e di Bologna. L’obiettivo è quello di realizzare un’azione sinergica di prevenzione in materia di sicurezza stradale attraverso la collaborazione tra polizie locali, che viene attuata mediante lo svolgimento coordinato e simultaneo di alcuni servizi di controllo stradale. Durante i controlli, il personale a disposizione verrà gestito in modo coordinato e le risorse strumentali in dotazione ai rispettivi territori di appartenenza verranno messe a disposizione delle polizie locali coinvolte, in base alle necessità. Sarà così possibile attuare azioni più incisive sui controlli di livello etilico dei guidatori, sull’uso di droghe alla guida ma anche sull’utilizzo del cellulare e sulla la regolarità di assicurazioni e revisione dei veicoli. L’intesa – continuano dal Comune - si propone di promuovere un nuovo modello di "Polizia di comunità", consentendo una presenza più capillare sui territori. Ciascun comune manterrà la competenza dei proventi delle sanzioni elevate nel proprio territorio, così come anche il trattamento relativo al proprio personale. Il progetto è risultato vincitore anche del bando regionale 2024 di finanziamento per progetti di innovazione delle polizie locali; la Regione, infatti, ha stanziato fondi specifici per il miglioramento della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza in tema di prevenzione sulla sicurezza stradale".

Marco Pederzoli