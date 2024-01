Siti internet di 8 Comuni sempre più efficaci grazie al Pnrr

Completato l’aggiornamento dei siti internet degli 8 Vomuni aderenti alla Unione Comuni Modenesi Area Nord.

La rivoluzione di grafica e gerarchia delle pagine online, identica per tutti i comuni, segue le Linee Guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale. L’intervento è la prima tappa del progetto di potenziamento dei servizi digitali rivolti alla cittadinanza ed ha ottenuto il finanziamento Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il lavoro proseguirà nei prossimi mesi per rendere sempre più accessibili ai cittadini i servizi che i siti istituzionali possono fornire. La realizzazione dei nuovi siti web istituzionali vuole migliorare l’esperienza dei servizi pubblici digitali. Le altre linee di finanziamento, oltre a quella già citata, per le quali gli otto comuni e l’Unione hanno ottenuto fondi complessivi per circa 2,4 milioni di euro, riguarderanno abilitazioni al Cloud delle PA locali, migrazione applicativi verso soluzioni SAAS.