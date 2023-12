Skate park, riqualificate ’Le Gobbe’. E via anche al nuovo impianto

Sono terminati i lavori di riqualificazione dello skate park ’Le Gobbe’ di via Pignedoli, "che hanno reso la struttura più fruibile, sicura, resistente nel tempo e divertente per gli utilizzatori". E mentre l’impianto rinnovato è già fruibile dai cittadini, a poca distanza, su un’area di 3.500 metri quadrati, sono in corso i lavori di realizzazione di un’ulteriore struttura dedicata allo skateboard e di due piste dedicate alle Bmx con tutto ciò che serve per evoluzioni e acrobazie.

A verificare la conclusione dell’intervento alla struttura già presente e l’avvio dei lavori per il nuovo skate park nella zona di via D’Avia sud, vicino al polo scolastico Leonardo, sono stati, ieri il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, l’assessora allo Sport Grazia Baracchi, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, insieme ai tecnici comunali.

Il nuovo impianto, del valore di 2 milioni e 100 mila euro finanziato con risorse Pnrr nell’ambito del programma Next Generation Modena attraverso il bando ’Sport e inclusione sociale’, ha visto l’avvio dei lavori nel mese di settembre e arriverà a conclusione nel 2025.

Lo skate park ’Le Gobbe’, invece, è stato oggetto di intervento di riqualificazione per un valore di 100 mila euro, cofinanziati per 30 mila euro dalla Fondazione di Modena nell’ambito del ’Bando Personae’, e sarà inaugurato pubblicamente sabato 16 alle 15 con un momento istituzionale e, a seguire, esibizioni di skate e Bmx.

I lavori di riqualificazione, la cui progettazione ha visto il coinvolgimento dei ragazzi che frequentano l’area, hanno riguardato l’installazione di alcune nuove strutture in cemento al posto di quelle in legno e il ripristino di parte della pavimentazione. Le aree interessate sono state diverse: alla ’mini rampa’ è stata sostituita la piattaforma esistente e sono stati posizionati i parapetti a protezione dei terrazzini collocati alla sommità delle superfici curvilinee di scorrimento; anche nel “quarter”, struttura costituita da superficie di scorrimento curvilinea con un terrazzino al vertice, è stato collocato un parapetto.