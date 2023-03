Snack o torta della nonna, la ricetta anti-carie

È stato eseguito un sondaggio all’interno della nostra scuola: ’Quale merenda consumi per l’intervallo?’.

A quanto pare la merenda preparata in casa da mamma, papà o nonna è riuscita a prevalere col 60% sullo snack già pronto (30%) e sulle caramelle (10%).

Sembra che ad oggi la sana alimentazione prevalga, riuscendo a vincere su un cibo preparato e confezionato dalle aziende alimentari. Una corretta abitudine nell’alimentazione aiuta in modo efficace la crescita dei ragazzi, lo sviluppo del cervello, escludendo in modo elevato l’obesità, l’eventuale disagio di mal di denti e di carie o il fastidioso mal di pancia che invece potrebbero essere causati dall’assunzione di snack e caramelle. Da sempre le mamme si pongono la domanda: ’Qual è la merenda migliore per mio figlio?’. Molte scelgono di prepararla in casa perché ritengono che gli ingredienti e le sostanze presenti in tanti alimenti confezionati facciano male. ’La salute dei figli prima di tutto!’. Per ottenere una sana alimentazione bisogna pensare alla qualità, quantità e varietà degli ingredienti. I nutrizionisti ritengono che il consumo di prodotto confezionato che contenga valori nutrizionali bilanciati sia preferibile al consumo di una merenda preparata in casa, ma ricca di calorie, zuccheri e grassi. È importante quindi acquistare il cibo in modo consapevole e seguire alcune regole per un corretto stile di vita; la prima regola è quella di leggere attentamente l’etichetta nutrizionale, che ci permette di conoscere gli ingredienti che assumeremo. Per le merendine alla marmellata, è meglio scegliere quelle con confettura extra. Se sull’etichetta troviamo indicato l’utilizzo di grassi e di oli vegetali significa che la composizione è simile al burro: costerà di meno però è poco salutare. Meglio mangiare una fetta di pane col vero burro. Se troviamo scritto aromi e additivi probabilmente la merendina non avrà un sapore gradevole. La soluzione sarebbe quella di evitare merendine e snack, perché troppo dolci, sostituendoli con un frullato o uno yogurt alla frutta. La merenda quotidiana deve essere leggera, evitando l’assunzione di troppi zuccheri e bibite gassate. Per trovare un compromesso bisognerebbe non esagerare con le merende confezionate e preparare a casa, magari insieme ai propri figli, una versione genuina e salutare della merendina in modo da insegnare come la salute sia più importante della golosità. Gli adolescenti e i bambini rischiano il sovrappeso e l’aumento delle carie se assumono troppi alimenti fuori pasto senza lavarsi i denti.

Merendina preparata in casa o snack industriale, non dimentichiamo mai, però, che l’igiene dentale è fondamentale per la salute!

Gli alunni della redazione della ’Gazzetta delle medie’ della scuola sec. I grado dell’I.C. San Felice

e Camposanto