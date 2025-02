’Social killer’ in centro storico. Coppie a caccia dell’assassino. Indizi forniti attraverso i post

Giallo come un thriller ma anche come il plasma, così prezioso: una caccia al killer per le strade di Modena per scoprire la città. Sono già aperte le iscrizioni per ‘Giallomodena, caccia al killer per le vie del centro’: l’evento, promosso da Modenamoremio, Avis, GialloFestival e con il patrocinio del Comune di Modena si svolgerà domenica 23 marzo, quando coppie di giocatori dovranno "...esplorare il centro storico alla ricerca degli indizi per smascherare il ‘social killer’ nato dalla penna di Claudio Lei: autore (e donatore di sangue) modenese", spiega il presidente di Modenamoremio Mario Bugani.

E il Giallo sarà in modi diversi il simbolo di questa iniziativa: "Giallo come il ‘sangue giallo’ del popolo era contrapposto al ‘sangue blu’ della nobiltà della mia infanzia –racconta Antonio Ragazzi, presidente dell’Avis comunale – ora che la sezione di Modena compie 75 anni e conta oltre 31000 donatori in provincia, il sangue è diventato ‘gialloblu’". "Un Giallo che è anche il colore del plasma – prosegue il Presidente provinciale Cristiano Terenziani – Il nostro paese, grazie alle donazioni dei volontari, è autonomo per quanto riguarda il sangue ma ha ancora bisogno di donazioni di plasma, appena più lunghe in termini di tempo ma meno invasive. Siamo felici di questa collaborazione per la possibilità di sensibilizzare i cittadini al riguardo, anche divertendosi: l’unico sangue che vogliamo vedere versato è quello dei romanzi, dei film e dei giochi)".

Le coppie che decideranno di investigare sul mistero, la vittima e il serial killer, armati di smartphone e partendo dalla sede del Banco Bpm di via dei Servi 5 alle 14 potranno iscriversi per partecipare anche sul posto, se non l’avessero fatto prima alla sede dell’Avis di via Borri o via mail (modena@avisemiliaromagna.it). "E da lì dovranno correre: la sfida è contro il tempo, contro le altre squadre e contro se stessi: non basterà trovare gli indizi – prosegue Mario Bugani, – ma anche spiegarli. La trama di Claudio Lei è integrata dalle regole proposte dai volontari Avis: non sarà solo una caccia al tesoro, ma una vera e propria investigazione con una mappa di tutto rispetto. Modenamoremio si impegna a valorizzare il centro e in questo senso si è deciso di far percorrere tutta la città e i suoi segreti ai giocatori da San Francesco alla Pomposa. Sarà bello vedere quelle che speriamo siano decine o centinaia di coppie correre per la città in cerca di indizi, e così esplorarla".

Esplorazione, indagine e scoperta che vengono enfatizzate da Massimo Casarini, presidente di GialloFestival che collabora con l’evento: "Un Festival che si terrà il 15 e 16 marzo a Bologna ma legato a Modena - i fondatori sono nati sotto torri diverse - ma che per autori, laboratori e seminari valorizza entrambe le città. Per questo auguriamo che anche da fuori si uniscano detective, aspiranti tali e appassionati".