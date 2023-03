’Soliera d’autore’ in biblioteca

Prende avvio a fine mese a Soliera, alla biblioteca Campori di piazza Sassi, un ciclo di due incontri con scrittori di talento che tengono alta la tradizione letteraria modenese. Sarà dunque il Castello a far da elegante cornice a ’Soliera d’Autore’, per un’iniziativa a ingresso gratuito. Si comincia venerdì 31 marzo, alle 21, con Sandro Campani, autore per Einaudi dei romanzi ’Il giro del miele’ (2017) e ’I passi nel bosco’ (2020). Campani vive e lavora in un paese dell’Appennino tosco-emiliano e parlerà dei territori che ispirano la sua attività. Venerdì 14 aprile, sempre alle 21, l’ospite sarà Fabiano Massimi, vincitore del Premio Tedeschi 2017 con ’Il club Montecristo’ (Mondadori): ha da poco pubblicato ’Se esiste un perdono’.