’Sorridi con noi’ diventa grande. Primo inedito per il coro finalese

di un percorso iniziato già più di 40 anni fa, il Piccolo Coro ‘Sorridi con Noi’ di Finale Emilia diventa ancora più grande. Da venerdì 20 giugno sarà disponibile sulle piattaforme digitali il suo primo singolo inedito, intitolato appunto ’Sorridi con Noi’, un brano che – spiega la direttrice Lucia Tassi – sarà come un inno "per raccontare in musica l’essenza e la missione del nostro coro", ovvero la gioia del canto vissuta dai bambini non solo come espressione personale e strumento di amicizia, ma anche come dono per chi ascolta. L’idea del brano è nata da Renato Droghetti, papà di una delle più giovani coriste, che ha composto la musica: per il testo Lucia Tassi ha collaborato con Michele Guerra, noto autore di canzoni per l’infanzia. La canzone (con arrangiamento dello stesso Renato Droghetti) è stata registrata al prestigioso Over Studio Recording di Raul Girotti, che è anche editore e discografico del brano.

Il progetto ‘Sorridi con Noi’ è nato a Finale nel 1982: oggi il coro è formato da circa 50 bambini dai 5 ai 14 anni, uniti dalla passione per la musica. Il repertorio spazia dai classici per l’infanzia ai grandi successi della musica pop, riarrangiati per voci bianche. Negli anni il coro ‘Sorridi con Noi’ ha ricevuto numerosi riconoscimenti, vivendo importanti esperienze: nel 1988, per esempio, ha cantato in occasione della visita a Modena di Papa Giovanni Paolo II, nel 1990 si è esibito a Palazzo Vecchio a Firenze, e dal 2017 collabora con il celebre flautista Andrea Griminelli, partecipando a eventi con grandi ospiti, come Zucchero, Nek e Renato Zero. Con le sue canzoni, il coro intende sempre lanciare un messaggio positivo di fratellanza, amicizia, inclusione, solidarietà.

s.m.