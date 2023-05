Sos prezzi, un milione in più per 5 progetti strategici

Ammonta a quasi 1 milione di euro l’importo che il Comune ha dovuto stanziare per l’aggiornamento prezzi di alcuni progetti co-finanziati dal Pnrr: la delibera, che tecnicamente consiste in una ‘variazione urgente al bilancio di previsione 2023-2025’, consentirà di procedere con l’approvazione dei relativi progetti esecutivi.

Come spiega Mariella Lugli, assessore al Bilancio, "era indispensabile adeguare, in tempi rapidi, gli importi progettuali di questi progetti Pnrr, che riguardano ‘Interventi di Rigenerazione Urbana’ e ‘Messa in sicurezza degli edifici e del territorio’ al nuovo prezzario regionale pubblicato a fine marzo per provvedere quanto prima ad approvare i progetti esecutivi, necessari per rispettare i passaggi imposti dalle regole del Pnrr".

Cinque sono i progetti interessati, con indicato il relativo importo: ristrutturazione dell’edificio autostazione (incremento 160mila euro); opere viabilità complementare al nuovo polo sportivo vie Losi-Peruzzi (160mila euro); miglioramento strutturale sismico ponte San Martino Secchia (80mila euro); pista ciclopedonale di scavalcamento tangenziale Losi (150mila euro); rigenerazione area ferroviaria ex consorzio agrario sottopasso ciclopedonale stazione ferrovia (400mila euro +20% sul progetto iniziale).

"Per garantire la copertura finanziaria ai progetti – prosegue l’assessore al Bilancio – sono necessari 950mila euro. Nel fondo destinato appositamente per il Pnrr avevamo a disposizione 914mila euro: la differenza (per arrivare a 950mila euro) è stata coperta mediante l’avanzo rimasto libero dalla parte degli investimenti come rendiconto 2022".

"I cinque progetti interessati – spiega Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici – erano quelli già pronti per essere approvati e la variazione era quindi urgente. L’importo di 914mila euro era stato inserito a Piano proprio per contrastare gli aumenti, è già stato spalmato sui progetti che a breve verranno approvati: ad esempio per il ponte San Martino (importo complessivo 1.900.000 euro) è prevista approvazione del progetto esecutivo entro la fine del mese per procedere alla gara entro giugno e rispettare le scadenze previste dal Pnrr.

Per il sottopasso ferroviario (importo complessivo di 1.650 euro) l’approvazione del progetto esecutivo è prevista entro la fine di questo mese".

"Ci sono stati notevoli incrementi di prezzo: ad esempio, i conglomerati bituminosi hanno avuto un incremento del 30%, i serramenti metallici del 42%". Con la stessa delibera, vengono registrati in entrata 177mila euro dal ‘Fondo Opere Indifferibili 2022’, che lo Stato ha assegnato a tre progetti per i quali erano già state indette le procedure di gara appunto nel 2022 (Parco Lama, palestra, cavalcaferrovia via Lama). Un’ulteriore somma statale, precisamente 362.000 euro, è stata trasferita dal Comune all’Unione Terre d’Argine per due progetti legati alla digitalizzazione.

