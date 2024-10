Sospetta Dengue, caso non confermato dall’Ausl

A Medolla si tira un sospiro di sollievo. Nella giornata di ieri, infatti, l’Ausl Modena attraverso il suo Servizio Igiene Pubblica ha fatto sapere che, in seguito agli esiti laboratoristici negativi, la procedura di disinfestazione straordinaria cominciata mercoledì 2 ottobre 2024, per un sospetto caso di Dengue, è stata interrotta. Il sospetto della presenza di virus da Zanzara Tigre aveva messo in allarme l’amministrazione e costretto il sindaco Alberto Calciolari a fare partire l’opera di disinfestazione in un’area compresa tra via Roma, via Buozzi, di Dante Alighieri, via Agnini, via Genova e via Don Minzoni, con interventi straordinari ed urgenti che avevano interessato in primis le aree pubbliche e anche quelle private, sottoposte a consistenti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. Restano le raccomandazioni alla popolazione di adottare i comportamenti consigliati dalle autorità sanitarie. al. g.