Spari con un fucile da caccia: grave una donna

Paura ieri mattina per una 41enne di Spilamberto. La donna, infatti, mentre si trovava nel proprio giardino è stata colpita all’improvviso da alcuni pallini sparati da un fucile da caccia. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno trasportato la donna, ferita, all’ospedale di Baggiovara. Ovviamente sono ora in corso i dovuti accertamenti da parte dei carabinieri per individuare il responsabile del pericoloso gesto, che probabilmente è di natura accidentale. Fortunatamente la 41enne non ha riportato ferite gravi ma si è visto necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso. L’episodio si è verificato intorno alle 10 di ieri mattina in via San Vito a Spilamberto, appunto. In base a quanto si è appreso la donna si trovava nel giardino della propria abitazione. All’improvviso ha avvertito un forte dolore alla schiena e si è accorta di essere stata raggiunta da pallini provenienti evidentemente da un fucile da caccia. I pallini sono penetrati nella pelle della vittima che, dolorante, ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno subito trasferito la 41enne in ospedale. Qui hanno rimosso i pallini che, per pura fortuna, non hanno colpito il volto della donna e che, evidentemente, non sono stati sparati da un punto molto distante rispetto all’abitazione. Sono accorsi subito anche i carabinieri che stanno ora indagando.

Valentina Reggiani