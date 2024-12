Sparwasser e il gol che fece storia, l’incontro con ’l’eroe che tradì’

Un evento unico, non solo per gli appassionati di calcio ma anche, e soprattutto, di storia. Jürgen Sparwasser, icona del calcio tedesco, arriva per la prima volta in Italia e domenica sarà all’Agriturismo Casa Selene di Paolo Rocchi (via Monticelli 1709) di Savignano sul Panaro (prenotazione obbligatoria 337 1280771 - info@casaselene.it). L’occasione è la presentazione del libro ‘Sparwasser. L’eroe che tradì’ di Giovanni Tosco (Minerva Edizioni), che racconta la vita e le scelte difficili del celebre calciatore, offrendo al pubblico uno sguardo approfondito sulla sua storia e sul contesto storico che ha segnato la sua carriera. Una preziosa possibilità per incontrare l’uomo che con un singolo gol ha segnato la storia del calcio e lasciato un’impronta nella memoria storica e collettiva di un’intera epoca. Giovanni Tosco, attraverso il suo libro, ripercorre la partita del 22 giugno 1974 a Amburgo, durante i Mondiali, in cui le Nazionali della Germania Ovest e della Germania Est si sfidarono per la prima e unica volta. Il gol di Sparwasser al 78’ ribaltò ogni pronostico, consegnando una vittoria alla Germania Est e ammutolendo lo stadio tedesco Volksparkstadion. Ma la vicenda di Sparwasser in realtà va ben oltre quel gol: è il racconto di un uomo intrappolato in un sistema, costretto a confrontarsi con le aspettative di un regime che avrebbe voluto fare di lui un’icona del socialismo. Tosco narra le difficoltà di Sparwasser, le pressioni ideologiche, e la decisione di lasciare tutto per garantire un futuro libero a sé e alla propria famiglia. Il libro si addentra nel lato umano e personale dell’uomo, una figura complessa che ha saputo resistere ai compromessi con grande coraggio.