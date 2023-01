Spazio Tenda, musica protagonista "Riflessioni sulla canzone d’autore"

Sempre più la musica, per un pubblico giovane e non solo, è la protagonista allo spazio comunale Tenda di Monte Kosica (ai limiti del Novi park). Questa settimana, a partire da giovedì sono previsti quattro appuntamenti, concerti con inizio alle 21, tutti gratuiti. Si comincia il 2 febbraio con Roberta Sammarelli, bassista del gruppo alternative rock Verdena, nell’ambito della rassegna ’Cantautori su Marte. Incontri senza gravità sulla canzone d’autore’ promossa dal Centro musica di Modena (intervista di Francesco Locane).

La canzone d’autore è al centro della scena sul palco della Tenda, con lo scopo di ascoltare buone note riflettendo sull’attuale situazione musicale anche in relazione alle nuove frontiere digitali costituite dal web e dai social network.

Proseguendo con la programmazione, venerdì toccherà a ’Ore d’aria festival’, la rassegna diffusa curata dall’omonima associazione che porta sul palco Donna Ginevra e le Stazioni lunari, un trio composto da Ginevra Di Marco (voce), Francesco Magnelli (piano e magnellophoni) e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras, mandolino ed electronics).

Si ascolteranno brani dell’ultimo disco, con Ginevra, una delle più raffinate interpreti del panorama italiano, insieme al pianista e compositore Magnelli che ha collaborato con Litfiba, Cccp e Csi ed è l’ideatore di ’Stazioni lunari’, spettacolo musicale itinerante a cui prendono parte autori e musicisti sempre diversi e che interagiscono tra di loro in una fusione musicale che travalica stili e generi.

La serata di sabato invece sarà dedicata alla memoria di Luigi ’Gigi’ Bertolini (nella foto), indimenticato batterista rock e animatore culturale della scena cittadina che fra gli anni ‘80 e ‘90 ruotava attorno al circolo Wienna di Via Camatta e, più di recente, elemento del gruppo musicale Radio Luxemburg.

A pochi mesi dalla scomparsa, in questo appuntamento Bertolini viene ricordato attraverso alcuni dei brani a lui più cari, interpretati da vari musicisti che ne omaggeranno la memoria. Sul palco della Tenda intervengono tra gli altri Enrico Benassi, Beppe Cavani, Johnny La Rosa, Niky Milazzo, Stefano ’Picca’ Piccagliani, Mel Previte, Antonio Rigo Righetti.

Infine, domenica prossima, ultima giornata della rassegna, si esibirà il trio RedEmma (chitarrista Michele Paccagnella, trombettista Matteo Pontegavelli, batterista Giacomo Ganzerli), presentando nell’occasione il nuovo album "To keep clouds company". Per chi cercasse info può andare su www.comune.modena.itlatenda.

s.l.