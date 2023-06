Spende banconota falsa, polizia sulle tracce di un trentenne

Nella tarda mattinata di venerdì, una pattuglia della squadra volante è intervenuta in un bar del centro città, per una segnalazione di spendita di banconote false. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno constatato che pochi minuti prima, all’interno del bar, un uomo italiano di circa 30 anni, distinto e ben vestito, dopo aver acquistato due bibite aveva pagato alla cassiera l’ammontare di 7 euro con una banconota da 50 euro ricevendo quindi il resto di 43 euro. L’uomo, asserendo di avere dei problemi personali con la moglie, era riuscito a distogliere parzialmente l’attenzione della cassiera nel momento della verifica sull’autenticità della banconota, che è poi risultata falsa. Ma lui si era già dileguato. Il personale intervenuto ha proceduto al sequestro del denaro falso e ha avviato immediatamente le indagini per risalire all’autore del reato, l’area è peraltro coperta da videosorveglianza, le cui immagini sono ora al vaglio. L’uomo, insomma, potrebbe essere presto identificato. Intanto la polizia raccomanda ai titolari di attività commerciali ed esercizi pubblici di effettuare le opportune verifiche, segnalando subito eventuali ulteriori casi sospetti o di spendita di soldi falsi.

Nella stessa giornata, la polizia è stata impegnata anche con un servizio di controllo straordinario in stazione dei treni. I servizi di prevenzione e controllo erano volti ad individuare gruppi di ragazzi e giovani diretti al noto raduno di Peschiera del Garda, annunciato sui social per il 2 giugno. Solo la Polfer ha proceduto complessivamente all’identificazione di oltre cento persone, nei vari turni di servizio.