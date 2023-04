Sportello della polizia al mercato

Al via il nuovo progetto attivato dalla Polizia Locale di Fiorano nell’ambito dei servizi di prossimità. E’ stato infatti allestito uno ‘sportello itinerante’ che permetterà agli agenti di incontrare i cittadini, dare informazioni, raccogliere segnalazioni e proposte di miglioramento, nei luoghi di ritrovo del territorio comunale, come i mercati settimanali, l’area commerciale di Ubersetto, piazza Falcone Borsellino e piazza Ciro Menotti e Spezzano, dove il ‘punto di ascolto’ approntato dal Comando della Polizia Locale fioranese ha fatto il suo ‘debutto’ giovedi scorso, in occasione del mercato.