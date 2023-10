Caos e paura all’istituto Barozzi, spray al peperoncino in aula: studenti in fuga, lezioni sospese

Modena, 18 ottobre 2023 - Hanno iniziato ad avvertire strani ‘effetti’ mentre seguivano le lezioni. Subito l’aula è stata evacuata, così come i corridoi. Momenti di apprensione e paura ieri mattina all’istituto Barozzi di viale Monte Kosica dove quello che al momento risulta essere un ignoto studente ha commesso una pericolosa ‘bravata’, se così si può chiamare, spruzzando spray al peperoncino in classe. Ovviamente i compagni si sono resi subito conto di essere ‘immersi’ in una nube urticante e sono usciti all’esterno. Immediatamente è scattata la chiamata ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti in poco tempo gli agenti della volante così come le ambulanze, al fine di valutare le condizioni dei diversi ragazzi che, in quel momento, si trovavano seduti in classe.

Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato o ha comunque accusato sintomi seri: per questo non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Gli agenti hanno però ascoltato i diversi studenti al fine di individuare il responsabile. La dinamica, però, non era chiara dal momento che nessuno avrebbe visto il presunto colpevole estrarre o utilizzare la bomboletta in questione. Si sarebbe trattato, insomma, di una goliardata che, però, avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno, quasi al termine delle lezioni e subito dopo le classi così come i corridoi sono stati areati. Non è la prima volta che avviene un episodio di questo genere nella nostra provincia: a ottobre dello scorso anno è stato spruzzato spray al peperoncino all’istituto superiore Meucci di Carpi ed una collaboratrice scolastica era stata trasportata in ospedale per accertamenti. Lo spray era però stato spruzzato inavvertitamente, essendo la bomboletta attaccata al portachiavi di una studentessa. A settembre sello scorso anno il panico era esploso tra gli studenti dell’Elsa Morante di Sassuolo. Nel primo giorno di scuola, infatti, un quindicenne di prima superiore aveva spruzzato la sostanza urticante in classe e tutti, docenti compresi, avevano iniziato a tossire. Sul posto erano intervenuti i carabinieri per i necessari accertamenti e gli studenti avevano seguito le lezioni all’esterno dell’istituto scolastico. Ovviamente il responsabile era stato subito identificato ed erano stati chiamati i genitori. Ora sono in corso accertamenti per individuare l’autore del gesto, ieri, all’interno dell’Istituto Barozzi.