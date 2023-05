Spuntano i parcometri, via alla Ztl allargata

Nuove colonnine in centro storico: non stanno certo passando inosservati i parcometri che in questi giorni sono stati collocati ex novo in determinate posizioni della città. Piazzale Bertesi, piazzale Ramazzini, solo per citare alcuni luoghi. Operazioni ‘propedeutiche’ all’estensione della Zona a traffico limitato, laddove i parcheggi erano liberi o semplicemente a disco orario, e saranno trasformati in stalli blu a pagamento. "Siamo stupiti nel constatare ancora una volta l’indifferenza più totale dell’Amministrazione comunale rispetto alle istanze dei cittadini – tuonano Massimo Barbi e Michele De Rosa a nome del Comitato ‘No Ztl’ –. Il Comune, infatti, nonostante il malcontento dei commercianti, dei residenti del centro sto®rico e dei carpigiani continua imperterrito nella realizzazione della Ztl. In questi giorni i tecnici del comune stanno predisponendo lavori per l’ampliamento della Zona a traffico limitato anche in quelle zone dove ciò porterà alla ‘morte’ sia delle vie che delle attività esistenti. Stiamo facendo riferimento a quelle strade che, venendo a mancare il passaggio delle auto e delle stesse attività se non si riorganizza l’arredo urbano, diventeranno pericolose e zone di degrado".

"Questo atteggiamento di prepotenza – proseguono Barbi e De Rosa – non ci scoraggia ma ci sprona nella nostra convinzione che i tempi non sono pronti per l’ampliamento della Ztl e continuiamo a lottare con dati e nuove proposte. Analogamente, non molleremo sulla scelta di non modificare l’incrocio ‘magico’ di via Nicolò Biondo, sede di numerosi e potenziali incidenti". "Il nuovo piano sosta non è a beneficio del centro storico così come l’estensione della Ztl – sottolinea Annalisa Arletti, capogruppo Fratelli d’Italia -. Con l’ampliamento delle strisce blu, senza alcun tipo di comunicazione preventiva, non si agevola la vita delle persone che il centro lo abitano o ci lavorano. Noi, da sempre contrari all’estensione della Ztl senza una seria revisione dei parcheggi, chiediamo come mai non esista ancora un grande parcheggio alle porte del centro storico cui tutti potrebbero avere accesso. Questo è il solito modo di operare della sinistra al governo della città: concertazione assente, confronto negato e a rimetterci sono sempre i carpigiani".

Al riguardo, Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici, specifica che "le colonnine che vengono posizionate diventeranno operative solo con l’estensione della Ztl, che avverrà non prima di novembre. E’ prevista, inoltre, un’ampia campagna informativa al riguardo, con affissione anche di appositi cartelli alle nuove colonnine".

Maria Silvia Cabri