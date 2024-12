Spuntano in centro i camion di Cinetecnica per le riprese della serie con Zingaretti

Parcheggiati, ieri, in via Saragozza vari camion di Cinetecnica che hanno subito incuriosito residenti e passanti, scatenando anche un tam tam sui social. Si tratterebbe del set per le riprse della serie ‘ICP’, ovvero ’Il capo perfetto’ che avrà come protagonista Luca Zingaretti, uno dei volti più noti del cinema italiano. La nuova serie di Netflix ha coinvolto anche il distretto ceramico, tra Sassuolo e Rubiera. Prodotta da Cattleya, che aveva aperto i casting per reclutare le comparse ad ottobre, vede la direzione di Roan Johnson. Racconta la storia di Giulio, sovrano indiscusso della sua fabbrica. A pubblicizzare il via alle riprese anche un video dello stesso Zingaretti.