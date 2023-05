"Stanza in affitto minuscola In nero e niente privacy"

Il caro affitti colpisce non solo gli studenti universitari ma anche i neolaureati. Succede anche a Sassuolo. A svelare cosa si cela spesso dietro ai contratti di locazione e agli annunci in rete è un ragazzo pugliese di 29 anni, che da qualche mese ha trovato lavoro nel nostro comune. "Pago una stanza piccolissima in centro a Sassuolo, dove a malapena entra il letto, a 450 euro al mese senza alcun tipo contratto" inizia così il racconto di Andrea (nome di fantasia) che chiede l’anonimato. "Mi sono trasferito in paese a settembre – spiega – quando l’azienda con cui lavoro in Puglia mi ha proposto una nuova posizione, quella di ricerca e selezione dei candidati sul territorio in un’agenzia del centro". Andrea allora si attiva, deve trovare un alloggio dove potersi sistemare per i primi tempi: "Ho contattato diverse agenzie immobiliari, mi sono affacciato anche sui gruppi Facebook fino ad arrivare al sito di annunci ‘Subito’, dove ho trovato la sistemazione attuale. I prezzi sono alti e gli alloggi la maggior parte delle volte sono fatiscenti e affollati" spiega. Su ‘Subito’ l’annuncio sembra interessante, come le fotografie che la proprietaria invia al 29enne: "Peccato non rappresentassero la realtà che ho poi trovato entrando in casa. Ma, a dire il vero, ancora più grave è la totale assenza di un contratto di locazione. A chi lo richiede, 150 euro in più al mese". Il neolaureato descrive una casa piccola. "Sarà 70 metri quadri e non abbiamo una vera cucina – aggiunge – Quando sono arrivato il microonde era rotto, il forno pure e non c’era alcun piano cottura; dopo aver insistito, sono riuscito ad ottenere una piastra ad induzione ma nell’appartamento siamo in 5 e a volte cucinare diventa complicato". Di problemi sembrerebbero essercene altri, la privacy è uno di questi. "La porta del bagno non può essere chiusa a chiave e nemmeno la porta di casa, quest’ultima perchè la proprietaria ha installato un blocco nella serratura che le consente di poter entrare in casa quando vuole, anche quando nessuno è presente". Le inserzioni sono svariate e, se non si sta attenti, le truffe sono dietro l’angolo. "Nella mia disperata ricerca – conclude Andrea – in zona Rometta ho scovato anche l’affitto di una casa non a norma. Il proprietario locava le stanze a più ragazzi: la singola accoglieva 3 persone e la matrimoniale 4. Per fortuna, ora sono riuscito a trovare una stanza matrimoniale in una casa ristrutturata verso San Michele. Sono 350 euro al mese, escluse le spese. Firmo finalmente un contratto". Ylenia Rocco