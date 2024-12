Stipendi, quarti in Italia ’Premiata’ la via Emilia. Ma pesa l’inflazione

Modena sugli stipendi è ai piedi del podio. Si distingue in Emilia Romagna e in Italia per le buste paga più alte della media. Ma anche sotto la Ghirlandina bisogna fare i conti con l’inflazione che si divora la capacità di spesa. È quanto emerge da un’analisi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti privati in Italia nel 2023 della Cgia di Mestre: l’indagine colloca Modena tra le province con stipendi relativamente alti, in linea con altre città lungo la Via Emilia.

Con una retribuzione mensile media lorda di 2.129 euro nel 2023, Modena si posiziona al quarto posto nella classifica provinciale, preceduta da Milano (2.642 euro), Monza-Brianza (2.218 euro), e Parma (2.144 euro). Bologna (2.123 euro) e Reggio Emilia (2.072 euro) seguono a breve distanza, confermando una certa omogeneità salariale nell’area.

Si tratta ovviamente di medie, la retribuzione effettiva può variare significativamente a seconda del settore, del ruolo e dell’esperienza individuale. Proprio nei giorni scorsi uno studio dell’Ires Cgil faceva presente il numero crescente di famiglie che in Emilia Romagna non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, quasi sette famiglie su 100 che dispone di un reddito inferiore ai 1.200 euro mensili.

Da un lato dunque una media di stipendi nominali dignitosi, dall’altro un costo della vita che erode sempre di più il vantaggio e allontana per esempio certe figure professionali fondamentali dai nostri territori: si pensi a insegnanti, poliziotti, infermieri, autisti.

Allargando il campo visivo, secondo il report, la retribuzione media mensile lorda in Italia ha raggiunto i 1.820 euro, con un aumento del 3,5% rispetto al 2022. Il divario tra Nord e Sud rimane significativo: mentre al Nord la busta paga si aggira intorno ai 2.000 euro, al Sud scende a circa 1.350 euro, una differenza di quasi il 50%. Vanno considerate però ulteriori variabili: al Nord il costo della vita è più alto che al Sud, sebbene al Sud i servizi pubblici a disposizione dei cittadini non siano spesso allo stesso livello del Nord.

Gianpaolo Annese