Strada Canaletto sud, lavori sulla rete filoviaria

Da domani prendono il via i lavori per l’adeguamento della rete filoviaria su strada Canaletto sud, nel tratto tra le intersezioni con viale Gramsci e con via Finzi, con modifiche alla viabilità.

Dopo l’avvio dei lavori al sottopasso ferroviario pedonale che collega la Stazione ferroviaria centrale di Modena con il parcheggio a nord della fascia ferroviaria, parte così anche l’ultimo cantiere del ’Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione’, il bando nazionale che, nel 2018, alla presenza dell’allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha visto Modena tra i primi comuni a far partire gli interventi finanziati dal Progetto, per un valore di 18 milioni di euro.

L’intervento, del valore di 750 mila euro, finanziato per 660 mila euro da risorse del Progetto periferie e per la parte rimanente da risorse residue, è gestito dalla società di trasformazione urbana CambiaMo che attua per conto del Comune il ’Progetto periferie. Ri-generazione e innovazione’.