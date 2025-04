Strazzer apre a Bologna il primo negozio fisico

Da Modena a Bologna: continua il sogno di Martina Strazzer, fondatrice e Ceo dell’azienda di gioielli targata ‘Amabile jewels’. Con oltre 770mila follower sui social, l’imprenditrice modenese continua a segnare un successo dopo l’altro. E oggi, a cinque anni di distanza dall’apertura del suo marchio di gioielli, arriva in centro a Bologna con il suo primo negozio fisico. Prima dell’apertura, l’influencer ha organizzato per i fan una giornata d’eccezione con lo sfondo del Cinema Modernissimo. "Prima di aprire le porte del nostro negozio – scrive sui social Martina Strazzer – abbiamo deciso di fermarci per condividere questa attesa in maniera diversa, diremmo quasi speciale. Come se fosse il nostro personalissimo modo per dirvi grazie, prima ancora di benvenuti. Nella magica cornice del Cinema Modernissimo abbiamo vissuto un momento intimo e autentico, nato dal desiderio di restituire qualcosa a chi ci ha sostenuto, ispirato, spinto a crescere, e per raccontare, da vicino, cosa c’è dietro Amabile. Il digitale ha lasciato spazio agli sguardi, alle emozioni dal vivo, alla concretezza di ciò che siamo diventati insieme. Amabile è nata con le persone e questo primo passo nel mondo fisico non poteva che iniziare così. È stato magico".

o.fi.