Street Parade, è bufera: "Droga e sbandati: basta"

"È stato convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri durante il rave party itinerante che ha attraversato Modena lo scorso 30 novembre. L’uomo fermato, trovato in possesso di varie tipologie di stupefacenti e di denaro riconducibile allo spaccio, ha reagito violentemente sia contro i sanitari in servizio sia contro gli stessi militari dell’Arma. Sull’accaduto è intervenuto il capogruppo di Fratelli d’Italia, Luca Negrini.

"L’episodio che ha visto un manifestante della street parade aggredire prima i sanitari in servizio e poi gli agenti dell’arma – denuncia Negrini – è la perfetta fotografia di quanto sosteniamo da tempo: ovvero che questi cortei, più che libere manifestazioni di dissenso, sono veri e propri rave party itineranti. È opportuno ribadire ancora una volta che droga, spaccio e vendita illegale di superalcolici, che sembrano essere i punti fermi di questi eventi, non possano essere tollerati".

"Il modus operandi di questi debosciati – prosegue Negrini – è figlio della consapevolezza di essere sempre stati protetti da una sinistra che continua a girarsi dall’altra parte. Prima spalleggia queste manifestazioni, poi strizza l’occhio a chi utilizza qualsiasi pretesto per riversarsi nelle piazze, bloccare le città e mettere in atto un teatrino di pessimo gusto, che non ha nulla a che fare con la normale protesta o con il corretto manifestare. E, come se non bastasse, cerca di giustificare le aggressioni che troppo spesso sono costretti a subire i reparti di pubblica sicurezza impiegati per garantire l’ordine pubblico".

"A sole poche settimane da quanto accaduto a Bologna ovvero uno dei più vili e infami attacchi contro gli agenti della Polizia di Stato, costretti a fronteggiare 200 anarchici violenti. Il bilancio è drammatico: tre agenti feriti e un passante brutalmente pestato, dimostrazione evidente della vergognosa condotta di questi facinorosi".