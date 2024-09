Suona il clacson e viene minacciata: “Mi ha puntato contro una pistola”

Mirandola (Modena), 28 settembre 2024 – Ha soltanto suonato il clacson all’automobilista che la precedeva, a causa del suo ‘andamento’ particolarmente lento. In tutta risposta l’uomo avrebbe estratto una pistola dal cruscotto (poi risultata finta), per puntargliela contro. L’episodio, avvenuto ieri mattina a Mirandola, ha destato una certa preoccupazione in paese.

La vittima, una giovane del posto si è poi recata al commissariato di polizia per sporgere denuncia. Sono subito partite le indagini che in serata hanno portato a individuare il presunto autore del gesto. Un’altra automobilista – secondo quanto dichiarato dalla presunta vittima delle minacce – sarebbe riuscita anche a girare un video dell’accaduto.

Secondo quanto denunciato dalla ragazza, la stessa si trovava al volante della propria auto ieri mattina. In prossimità di un incrocio, avrebbe suonato il clacson all’automobilista che la precedeva poiché la bassissima velocità con cui viaggiava avrebbe creato disagio agli altri automobilisti. Scattato il rosso, però, il balordo si sarebbe affiancato all’auto della presunta vittima per poi afferrare la pistola dal cruscotto e puntargliela in faccia.

“Non so dire se quell’arma fosse vera o meno – ha risposto la giovane sulla pagina Facebook del paese – quello che so è che quando me l’ha puntata, ha tirato indietro anche la canna, come se fosse pronto a sparare. Non sono riuscita a scattargli una foto poiché mi tremavano le gambe e facevo fatica a guidare, altrimenti lo avrei seguito”. A seguito del post sui social della giovane, tantissimi cittadini hanno sottolineato la gravità dell’accaduto. Le indagini hanno portato in serata a individuare l’uomo accertando che la pistola era ad aria compressa.