Supporto in cucina per un’enoteca Il Centro Impiego di Sassuolo cerca un aiuto cuoco per un'enoteca di Formigine. Orario dalle 18 alle 23, tempo indeterminato. Domande entro il 13/10/2023. Info: impiego.sassuolo@regione.emilia-romagna.it o www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o app LavoroXTe.