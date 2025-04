Surya Academy trionfa nei concorsi di danza sportiva a Forlì, Correggio e Ferrara

Ancora successi per la Surya Academy protagonista fra Forlì, Correggio e Ferrara in tre differenti concorsi di danza sportiva. Al teatro Diego Fabbri di Forlì nella terza edizione del concorso internazionale "Dance Awards Italy" con oltre 400 atleti di tutte le età la scuola carpigiana ha conquistato un argento e due bronzi. Nel settore della danza classica Isabel Abati ha ottenuto il secondo posto con la Variazione di repertorio Coppélia. Un risultato straordinario che dimostra l’elevato livello preparatorio della scuola, sotto la guida dei docenti Davide Gallesi e Catia Garuti, e con la preziosa collaborazione dell’Étoile Arianne Lafita Gonzalvez. Nella danza contemporanea sono arrivati due terzi posti con le coreografie di Veronica Sassi: Emma Marmiroli con la coreografia Saudade, mentre il Gruppo Junior ha ottenuto lo stesso risultato con la coreografia "3". I tre talenti Isabel Abati, Emma Marmiroli e Federica Xu sono stati poi selezionati per l’audizione per la finale del concorso World Ballet Trial, che si terrà a Tokyo nel mese di agosto. A Correggio invece è andato in scena in concorso "Danzaviva" sul palcoscenico del Teatro Asioli con 700 danzatori provenienti da 30 scuole. A giudicare le esibizioni anche Tatiana Nikonova ed Elisa Scala, docenti dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Surya Academy ha conquistato due argenti e un bronzo, oltre a diverse borse di studio: secondo nella categoria Gruppo Children Contemporaneo con la coreografia Verbier Matilde Mora, secondo posto categoria Children con la coreografia Birdsong, poi terzo posto per Morena Dibra nella categoria Children con la variazione di repertorio Esmeralda, mentre le borse di studio sono state assegnate a Greta Santino (solo classico, coreografia Divertimento) e Morena Dibra (repertorio Esmeralda). Lo scorso 17 aprile, infine, al Teatro Comunale di Ferrara si è svolta la sesta edizione del Concorso FerraraDanza e Surya Academy ha portato a casa un primo posto (Federica Xu nella categoria Junior, variazione di repertorio "Kitri"), due secondi posti (Isabel Abati nella categoria Junior, variazione di repertorio "Coppélia" e il Gruppo Junior con la coreografia "3" di Veronica Sassi) e un terzo posto con Emma Marmiroli nella categoria Junior con la coreografia "Saudade" di Veronica Sassi. "Siamo molto soddisfatti – commenta il direttore Davide Gallesi – questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra, portato avanti ogni giorno con passione da tutto il corpo docente della scuola".

Davide Setti