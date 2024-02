Symbol Amatori 1945 Modena trionfa 3-0 su Montecchio Precalcino, rilancio in classifica con una vittoria convincente

SYMBOL

3

MONTECCHIO

0

SYMBOL AMATORI 1945 MODENA: Moncalieri, Beato, De Tommaso, Ehimi, Capalbo, Cunegatti, Pochettino, Tudela, Bozzetto, Vaccari M,; All.: Farina Mat..

H.C. MONTECCHIO PRECALCINO: Sanson, Giuliani Marchetti, Zanini, Thiella, Pozzo, Toniazzo, Guglielmi, Dalla Valle, Martini, Todeschini; all.: Zanfi.

Arbitro: Michele M. (SA).

Note: espulsi Giuliani Marchetti (Pr. – due volte), Pochettino (M)per due minuti. Marcatori: 1° tempo Ehimi al 10’12’’; 2° tempo Tudela (rigore) al 11’41’’ e 17’27’’.

Prosegue la striscia positiva della Symbol Amatori, che battendo Montecchio Precalcino con un pallavolistico 3-0, si rilancia in classifica, abbandonando definitivamente le parti basse della classifica: una partita ordinata e concreta quella dei gialloblù, che faticano un po’ a trovare la via della rete, ma pur chiudendo la prima frazione avanti di uno, nella ripresa continuano a spingere, e poi, quando finalmente Tudela si sblocca, è via libera verso un successo che dà tanto morale. Rotondo successo della Pico Mirandola in un derby di serie B abbastanza nervoso: vince 7-1 la squadra mirandolese, che si conferma capolista.

r. c.