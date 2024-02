Symbol Amatori riceve il Montecchio

Due partite in quattro giorni per la Symbol Amatori Modena, che per l’ottava di A2 di hockey pista oggi alle 18 riceve il Montecchio Precalcino, appena sceso dalla A1 ma profondamente rinnovato, e giovedì sera salirà a Bassano, per anticipare l’ultima di andata sulla pista del Roller Bassano: l’anticipo si è reso necessario per la convocazione in Nazionale cilena del sudamericano Gabriel Tudela, che costringerà la Symbol ad anticipare con Bassano, ed a posticipare la prima di ritorno fuoricasa contro Breganze del 9 marzo, per il momento ancora senza una data di recupero. Un doppio con in prospettiva la semifinale di Coppa Italia contro Matera, adesso ufficialmente calendariata per sabato 23 marzo a Forte dei Marmi, alle 12. Torna in pista anche la serie B, che propone, alle 18 al PalaSimoncelli di Mirandola, un bel derby tra la capolista Pico, e l’Amatori Modena.

r. c.