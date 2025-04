"Tanti tedeschi turisti in città"

Matthias è un turista, viene dalla Germania: "Ho appena terminato un praticantato in Chimica all’Università di Bologna e oggi ne ho approfittato per venire a vedere Modena; é la prima volta che la vedo. Sto girando il centro e mi sembra molta bella; certamente é molto più piccola di Bologna ma vedo i tratti in comune, come ad esempio i portici. Il Duomo é veramente bellissimo, un esempio di romanico perfetto. Anche l’interno é molto bello. Un po’ buio ma con molta atmosfera. Molti turisti tedeschi stanno scoprendo questa zona d’Italia e la amano sempre di più: Bologna ma anche Modena di cui ho sentito parlare tanto ed ero infatti curioso di visitarla".