Tariffa puntuale, la palla avvelenata

di Barbara Manicardi

Più che la tariffa puntuale sembra la palla avvelenata, quella che nessuno vuole maneggiare per paura di rimanerci secco. E se la lettera inviata a 180mila modenesi porta la firma del sindaco Mezzetti, non si sa chi abbia in realtà scritto i numeri dei conferimenti nell’allegato. C’è chi dice che si tratta di "esempi standard forniti da Hera" ma non è così: la tabella inviata dal Comune di Ravenna (che è nella nostra stessa situazione) ha il doppio dei conferimenti rispetto a noi. Quindi di standard non c’è proprio nulla. Pare più credibile che qualcuno in Comune abbia preso come riferimento i numeri dei conferimenti applicati nella Bassa. Quindi Hera cosa c’entra?