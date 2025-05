Teatro di Classe, studenti in scena

Trenta edizioni e un festoso anniversario per "Teatro di classe", la rassegna promossa da Emilia Romagna Teatro che porta in scena gli studenti delle scuole di Modena e provincia, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con l’allestimento e la messinscena di uno spettacolo teatrale. Da martedì 13 maggio a mercoledì 4 giugno saranno in cartellone tredici appuntamenti diffusi su vari palcoscenici di Modena e Vignola: protagonisti i ragazzi e le ragazze di numerosi istituti scolastici medi inferiori e superiori fra cui il liceo classico e linguistico Muratori - San Carlo, l’Istituto d’istruzione superiore Paradisi, il liceo scientifico Tassoni, gli Istituti Comprensivi 4 e 10, l’Istituto d’istruzione superiore Guarini, l’Istituto d’arte Venturi, il liceo scientifico Wiligelmo e l’Istituto d’istruzione superiore Corni. "Durante l’anno scolastico i ragazzi hanno partecipato a laboratori teatrali guidati da uno o più operatori professionisti – viene spiegato –. Grazie all’apporto tecnico e organizzativo di Ert e al coordinamento didattico di un docente, le classi hanno sviluppato un progetto creativo, che giunge ora alla sua realizzazione in scena".

Fra gli spettacoli del cartellone, anche numerose reinterpretazioni di classici del teatro, della letteratura e del cinema, oltre a drammaturgie originali e spettacoli in lingua inglese e francese. Ad aprire la rassegna martedì 13 al teatro Cittadella di Modena sarà il liceo Muratori, con lo spettacolo in lingua francese "Entre rire et déraison. L’absurde au quotidien. Et... quelques scènes tirées du Théâtre de l’Absurde"; scene e dialoghi quotidiani, che richiamano le conversazioni fra gli adolescenti di oggi, si intrecciano con il teatro dell’assurdo e con "La cantatrice calva" di Ionesco. Venerdì 16 maggio poi al teatro Fabbri di Vignola l’Istituto superiore Paradisi presenterà "Un mistero... tira l’altro", nel solco del "Mistero buffo" di Dario Fo, con testi tratti da vangeli apocrifi, giullarate e cantastorie medievali.

Al teatro delle Passioni di Modena, lunedì 19 il liceo scientifico Tassoni allestirà lo spettacolo in lingua inglese "A midsummer night’s dream" liberamente ispirato all’opera di William Shakespeare: un lavoro ispirato ai sogni dei giovani, agli amori dell’adolescenza e al desiderio di futuro. Mercoledì 21 alle 18 e alle 20.30 al teatro Storchi l’Istituto Comprensivo 4 presenterà "Il ragazzo col violino", fiaba musicale ispirata al testo di Roberto Piumini: è la storia di un ragazzo semplice che viene rapito dal suono di un violino magico che lo porterà a conoscere l’amore. Il programma completo della rassegna è su www.emiliaromagnateatro.com

s. m.